Katie was 8 weken zwanger toen ze ontdekte dat haar man haar weeral bedroog

De 30-jarige Katie Bee uit het Engelse Scunthorpe heeft er al een bewogen liefdesleven op zitten. De jonge vrouw doet haar verhaal en vertelt hoe ze ontdekte dat haar echtgenoot haar bedroog met een andere vrouw. Ze was op dat moment acht weken zwanger - en het was niet de eerste keer dat het gebeurde.

“Scott en ik waren al vrienden van toen we klein waren, maar pas in 2012 werden we echt een koppel”, vertelt Katie aan The Sun. “Ik had al een zoon uit een vorige relatie, Scott had twee kinderen uit een vorig huwelijk.”

Op een feestje van een gemeenschappelijke vriend sloeg de vonk na al die jaren over. “Hij was nog altijd even knap en grappig als ik me herinnerde en we namen afscheid met een innige kus. De week nadien nodigde ik hem uit voor een diner bij mij thuis.”

Toen Scott opdaagde voor het diner, is hij niet meer weggegaan. “Het klikte echt en omdat we elkaar al zo goed kenden, vonden we dat we geen tijd te verliezen hadden.”

De ware

Toch maakte de prille verliefdheid snel plaats voor huishoudelijke sleur. Scott moest zich enkele dagen per week over zijn twee kinderen ontfermen en drie kinderen in huis betekende dat het huishouden op volle toeren draaide en er dus weinig tijd was voor echte romantiek.

“Toen hij me op 28 februari 2013 ten huwelijk vroeg, was ik door het dolle heen. Het was het perfecte bindmiddel voor ons gezin. Toen ik hem twee jaar later voor het oog van honderd vrienden en familieleden het ja-woord gaf, wist ik zeker dat Scott de ware was.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Facebook

Scott zou nooit iets doen dat hun relatie op de helling zou zetten, dacht Katie. En toch. Nauwelijks enkele maanden later, in december 2015, bewees hij het tegendeel.

“Scott ging uit met vrienden om wat stoom af te laten en plots kreeg ik een berichtje van een vriendin. Toen ik het bericht opende, voelde ik me meteen misselijk. Het was een foto van Scott, passioneel kussend met een ander meisje.”

Katie begreep er niets van. Uren daarvoor had hij haar nog gezegd dat ze de meest fantastische vrouw ter wereld was. Ze stuurde de foto door naar Scott, die haar meteen probeerde bellen. Maar ze besloot niet op te nemen. En toen hij even later thuiskwam, weigerde ze hem binnen te laten. Op Facebook postte ze in een vlaag van razernij dat ze niet langer was getrouwd, omdat “één van ons zich niet aan zijn geloften kon houden”.

“Ik had tijd nodig”

De week na het voorval deed Scott verwoede pogingen om Katie te contacteren. Uiteindelijk liet ze hem op oudjaar terug in huis, omdat ze het gevoel had dat ze hem niet van zijn huis en kinderen kon blijven weghouden. Hij moest wel op de sofa slapen.

“Ik kon het nog altijd niet opbrengen om met hem te praten en wilde zijn uitleg over hoe dronken hij was niet horen. De sfeer was zo gespannen dat we in februari besloten dat Scott beter een tijdje bij zijn moeder kon gaan wonen. Ik had tijd nodig.”

Foto: Facebook

Toen ze twee maanden uiteen waren, besloten Scott en Katie om samen naar de trouw van een kennis te gaan. “Die nacht hadden we seks in het hotel waar we bleven slapen. De ochtend nadien deed Scott alsof alles weer normaal was, maar voor mij was dat wel anders.”

Zwanger

“Een maand later ontdekte ik dat ik zwanger was van die bewuste nacht. Ik was zo blij dat ik opnieuw mama zou worden, maar was ook bang om nog een kind in ons gehavende gezin te brengen. Ik vond het niet erg om single mom te zijn, maar wilde ik de rest van mijn leven wel echt zonder Scott verderzetten?”

Toen Katie Scott inlichtte over haar zwangerschap, besloten ze om hun huwelijk een nieuwe kans te geven. Voor het eerst in jaren voelde Katie zich weer positief over haar toekomst. Ze wist niet dat er al een nieuwe klap klaarstond.

Foto: Facebook

Uit het niets kreeg Katie te horen dat Scott al maanden met een oudere vrouw sliep. In één seconde stortte Katies perfecte leven weer helemaal in. “Hij zat bij mij te smeken om een nieuwe kans, terwijl hij intussen seks had met iemand anders. Het was zo’n verraad. Toen ik Scott belde, probeerde hij het zelfs niet te ontkennen. Dus trok ik naar een vriendin in Londen om mijn hoofd wat op orde te zetten.”

“Ik weet dat sommige mensen dachten dat ik Scott zou dumpen, maar ik hield nog van hem. Zo simpel was het. Na een week ging ik terug naar huis en hebben we drie dagen gepraat over onze relatie. Scott smeekte om vergiffenis. Hij zei dat die kus gewoon een dronken misstap was en dat hij het meisje niet eens kende. Maar omdat ik er zo hard op reageerde, voelde hij zich aan de kant geschoven en was hij elders affectie gaan zoeken. Hij verzekerde mij dat hij haar nummer had gewist en haar nooit meer zou contacteren.”

Samen op date

Na lang praten en overpeinzen, besloot Katie haar huwelijk - opnieuw - nog een kans te geven. De week nadien vroeg Scott haar uit voor een date, iets wat ze al jaren niet meer gedaan hadden. “Het voelde vreemd aan, maar op een goeie manier. We leerden elkaar opnieuw kennen, gewoon door over onszelf te praten in plaats van pakweg het eten van de kinderen.”

Foto: Facebook

In september vorig jaar trok Scott weer in bij Katie. En alles voelde anders aan. “We maken terug tijd voor affectie, kussen elkaar slaapwel en houden elkaars hand vast. We zijn niet meer dezelfde mensen als op onze trouwdag.”

In februari dit jaar werd Mollie geboren, een dochtertje. “Een nieuw hoofdstuk in onze levens. We zijn weer een gezin. Ondanks het feit dat we al twee jaar getrouwd zijn, loopt onze relatie nog maar sinds kort zoals het moet. Van nu af aan worden we alleen maar sterker.”