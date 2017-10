Rubberkogels, mensen van de trap duwen of aan haren trekken: alle middelen goed om Catalanen uit stemhok te houden

In Catalonië gaat de politie steeds driester te werk om de Catalanen uit het stemhokje te houden. Op beelden is te zien hoe politiemannen mensen letterlijk van trappen sleuren en stampen. Mensen worden ook bij de haren gegrepen en gesleurd om ze buiten te krijgen.

In het Catalaanse Gerona is de politie ook het stemkantoor binnengevallen waar Catalaans president Puigdemont zijn stem zou uitbrengen. Bij de inval kwam het meteen tot opstootjes. Ook elders werd geweld niet geschuwd en in Barcelona gebruikte de politie zelfs rubberen kogels tegen de Catalanen. Er zijn inmiddels ook beelden van brandweermannen die een menselijke ketting vormen om kiezers te beschermen tegen de politie. Het beleid in Madrid maakt hiermee een stevige vuist tegen de Catalanen, maar of de rust hiermee weerkeert in de regio is erg twijfelachtig.