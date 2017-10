Wereldberoemde actrice post schattige puberfoto

Actrice Reese Witherspoon postte een opvallende, maar ook wel heel schattige foto op Instagram van zichzelf als puber. Alles voor het goede doel, schrijft ze eronder. Met elke #puberme-foto die gepost wordt, gaat er geld naar de slachtoffers van de orkaan in Puerto Rico.

Gigantische bril, niet goed weten wat te doen met de handen... de foto die Reese Witherspoon op Instagram post van haar 14-jarige zelf is schattig en doet toch ook wat vreemd aan. "Here you go", post ze onder de foto. "Alles voor het goede doel. God bless Puerto Rico".

De actrice gaat de #Puberme-challenge aan van de Amerikaanse komiek Nick Kroll. Hij wil dat zoveel mogelijk beroemheden een puberfoto posten. Voor elke foto belooft hij geld te doneren aan de slachtoffers van de orkaan in Puerto Rico.

Nick Kroll hoopt in elk geval dat er nog heel wat beroemdheden het initiatief van Reese Witherspoon zullen volgen en dat het internet binnenkort vol beugels, puisten en foute outfits staat. Debbie Harry, Gina Rodriguez en Lena Dunham deden al enthousiast mee.

Here you go @nickkroll... giant glasses, awkward hands, feeling 14! All for a good cause. God Bless Puerto Rico. #PuberMe #PuertoRicoRelief Een bericht gedeeld door Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) op 29 Sep 2017 om 5:32 PDT