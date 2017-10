Verstappen wint in Maleisië, Vandoorne schitterend zevende

Max Verstappen heeft in Maleisië zijn tweede F1-overwinning behaald. Sebastian Vettel reed een ijzersterke inhaalrace en eindigde als vierde net naast het podium. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een zeer sterke race en finishte als zevende, zijn derde puntenfinish van het seizoen.

Het was al een dramatisch weekend voor Ferrari, maar het werd nog erger voor de start van de GP van Maleisië. Sebastian Vettel stond helemaal achteraan op de grid, maar ook Kimi Räikkönen kende problemen met zijn wagen. Een probleem met de batterij zorgde ervoor dat zijn wagen terug in de pitstraat werd geduwd, met een opgave tot gevolg. Daardoor stond Lewis Hamilton alleen op de eerste startrij, gevolg door beide Red Bulls.

BREAKING: Bad news for @ScuderiaFerrari - turbo issues mean Kimi Raikkonen is being moved for a pit lane start #MalaysiaGP ???? pic.twitter.com/R4gTPCbXVP — Formula 1 (@F1) October 1, 2017

Voor aanvang van de race heeft het geregend en daardoor waren er nog een aantal natte plaatsen op de startgrid. Maar in tegenstelling tot de vorige race in Singapore werd het nu een probleemloze eerste ronde. En wat een start van Stoffel Vandoorne! Hij had een betere start dan Esteban Ocon, waardoor hij meteen een plaats goed maakte. Door het uitvallen van Kimi Räikkönen reed de Belg als vijfde, zijn beste positie van het seizoen. Ook Valtteri Bottas kende een goede start en ging Daniel Ricciardo voorbij. Achteraan de grid maakte Sebastian Vettel al snel veel plaatsen goed en na drie ronden reed de Duitser al als elfde, net achter Fernando Alonso.

Mercedes was al het hele weekend ongerust over hun racesnelheid en aan het begin van de race was snel duidelijk dat Mercedes een moeilijk weekend kende. In ronde vier ging Max Verstappen voorbij Lewis Hamilton voor het ingaan van de eerste bocht. Ook Daniel Ricciardo zette veel druk op Valtteri Bottas.

LAP 4/56



VER powers past HAM and takes P1!#MalaysiaGP ???? pic.twitter.com/bfoHX2hlGx — Formula 1 (@F1) October 1, 2017

Ondertussen reed Stoffel Vandoorne nog steeds op de vijfde plaats, maar Sergio Pérez kwam dichter in zijn buurt. In ronde acht ging de Mexicaan, met de krachtige Mercedes-motor, Vandoorne voorbij na een klein foutje in de tweede bocht. Ook het gevecht tussen Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo ging verder, met enkele mooie en respectvolle manoeuvres. Na de openingsronden was het dus Max Verstappen aan de leiding, gevolgd door Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Sergio Pérez en Stoffel Vandoorne op plaats zes. Beide Williams-bolides reden in de top tien op zeven en acht en daarna volgde Sebastian Vettel en Fernando Alonso.

Na de pitstop van Stoffel Vandoorne was er een moeilijk moment met beide Williams-rijders, aangezien de laatste twee voor positie aan het strijden waren bij het ingaan van de eerste bocht. Vandoorne profiteerde van de situatie en wist zijn positie te behouden, voor beide Williams-bolides. Ondertussen had Max Verstappen een voorsprong opgebouwd van zeven seconden op Lewis Hamilton. Sebastian Vettel hield het tempo hoog en reed op plaats zes. In ronde 25 reed Sebastian Vettel, die ondertussen Sergio Pérez voorbij was gegaan, in het spoor van Valtteri Bottas.

LAP 26/56



Contact between OCO and SAI in the battle for P8



?? Force India: "Did SAI hit you?"



?? Ocon: "For sure he hit me"#MalaysiaGP ???? pic.twitter.com/LWwMfDIb5q — Formula 1 (@F1) October 1, 2017

Esteban Ocon maakte in dezelfde ronde contact met Carlos Sainz, waardoor de Fransman spinde. Daardoor maakte Stoffel Vandoorne een plaats goed, waardoor hij als negende reed, aangezien een aantal wagens voor hem nog banden moesten wisselen.

Na ronde 32 had iedereen hun eerste pitstop afgewerkt, waardoor voor het eerst een duidelijk beeld kon gevormd worden van de onderlinge posities. Max Verstappen reed comfortabel aan de leiding, gevolgd door Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel ging Valtteri Bottas voorbij bij de pitstops en reed als vierde. Op plaats zes reed Sergio Pérez, met daarna Stoffel Vandoorne. De Belg hield Lance Stroll achter zich op zo'n twee seconden. Verder waren er mooie gevechten tussen Felipe Massa en Esteban Ocon. Fernando Alonso had ook een heet moment met Kevin Magnussen in de eerste bochten van het circuit van Sepang.

In de tweede helft van de race was het enige belangrijke duel het gevecht tussen Sebastian Vettel, die de ene snelle ronde na de andere reed, en Daniel Ricciardo. Maar vijf ronden voor het einde van de race moest Sebastian Vettel Daniel Ricciardo opnieuw laten gaan. De Duitser reed immers een lange run op de superzachte banden, waardoor hij moest inhouden om het einde van de race te halen. Verder waren er geen opmerkelijke gevechten. Stoffel Vandoorne reed nog steeds op de zevende plaats. Hij controleerde en vergrootte het verschil met de rijder achter zich, Lance Stroll.

Vooraan reed Max Verstappen makkelijk naar de overwinning, zijn tweede in zijn carrière, een dag na zijn 20ste verjaardag. Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo mochten mee op het podium op plaatsen twee en drie. Sebastian Vettel beperkte de schade met een vierde plaats. Maar de mooiste prestatie komt van Stoffel Vandoorne. Na een goede kwalificatie op zaterdag zette hij dezelfde prestatie neer tijdens de race. Vandoorne werd zevende en pakt zo opnieuw zes punten. Teamgenoot Fernando Alonso eindigde net buiten de punten op plaats elf.

Na afloop van de race was er nog een opmerkelijke aanrijding tussen Lance Stroll en Sebastian Vettel. Stroll reed na de finish tegen de Ferrari van Vettel, waardoor de Duitser zijn wagen ernstig beschadigd raakte. De Duister liftte dan maar mee op de F1-bolide van landgenoot Pascal Wehrlein. Binnen een week is er al de GP van Japan op het circuit van Suzuka.

So how was your #MalaysiaGP, Sebastian Vettel? ??



Started P19



Finished P4



Got hit after the ??



Hitched a lift on a @SauberF1Team car pic.twitter.com/6wjqz4E7O2 — Formula 1 (@F1) October 1, 2017

1. M. Verstappen Red Bull 1:30:01.290

2. L. Hamilton Mercedes +12.770

3. D. Ricciardo Red Bull +22.519 +9.749

4. S. Vettel Ferrari +37.362 +14.843

5. V. Bottas Mercedes +56.021 +18.659

6. S. Perez Force India +1:18.630 +22.609

7. S. Vandoorne McLaren +1 ronde

8. L. Stroll Williams +1 ronde

9. F. Massa Williams +1 ronde

10. E. Ocon Force India +1 ronde

11. F. Alonso McLaren +1 ronde

12. K. Magnussen Haas +1 ronde

13. R. Grosjean Haas +1 ronde

14. P. Gasly Toro Rosso +1 ronde

15. J. Palmer Renault +1 ronde

16. N. Hulkenberg Renault +1 ronde

17. P. Wehrlein Sauber +1 ronde

18. M. Ericsson Sauber +2 ronden

Opgaves:

19. C. Sainz Jr. Toro Rosso +27 ronden

20. K. Raikkonen Ferrari +56 ronden

wk-stand

