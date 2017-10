O.J. Simpson komt na negen jaar vrij

Na negen jaar cel is de Amerikaanse societyfiguur O.J. Simpson (70) zondag vervroegd vrijgelaten onder voorwaarden. Hij zat in de cel voor een gewapende overval.

Simpson raakte in de Verenigde Staten bekend als American footballer en acteur, maar werd begin jaren 90 wereldwijd bekend nadat hij verdacht werd van de moord op zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend. Na afloop van het enorm gemediatiseerde proces over die moord, werd hij in 1995 vrijgesproken.

In oktober 2008 werd hij echter wel veroordeeld, toen voor, onder meer, een roofoverval in een hotelkamer. Hij kreeg een celstraf van 33 jaar, maar kreeg eerder dit jaar het nieuws dat hij vervroegd vrijgelaten kon worden. Hij moet wel nog vijf jaar een aantal voorwaarden naleven.

Een woordvoerder van de gevangenis zei dat ze niet weet door wie Simpson werd opgepikt en waar hij naartoe gebracht is.