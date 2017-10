Merksem - Na de feestelijkheden ter gelegenheid van het bevrijdingsfeest in Merksem trakteerde het district zaterdag alle inwoners op een prachtig vuurwerk aan het kasteel in het Bouckenborghpark.

Merksem vierde dit weekend 73 jaar vrede. Het bevrijdingsfeest ging op vrijdag van start met Merksem Zingt, op zaterdag was er feest in de tent, een ceremonie aan de begraafplaats en het Burgemeester Nolfplein. In het Fort van Merksem vond de Run4Freedom loopwedstrijd plaats.