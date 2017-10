Eerste homohuwelijken in Duitsland

In Duitsland mogen mensen van hetzelfde geslacht vanaf 1 oktober in het huwelijk treden. Op sommige plaatsen zoals in Hamburg, Berlijn en Hannover openen gemeentebesturen speciaal de deuren op zondag, om de eerste homohuwelijken te registreren.

Koppels van hetzelfde geslacht konden zich sinds 2001 al laten registreren als “partners”. Maar het is pas na de stemming deze zomer in de Bundestag dat van een echt homohuwelijk sprake is. De nieuwe wet is vanaf vandaag, zondag 1 oktober 2017 van kracht. Homoparen mogen niet alleen trouwen, maar kunnen voortaan ook kinderen adopteren.

Duitsland telt naar schatting zo’n 94.000 paren van hetzelfde geslacht, van wie ongeveer de helft ervoor koos om zich te registreren als partners.