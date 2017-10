Marilyn Manson raakt gewond tijdens show

De Amerikaanse zanger Marilyn Manson is zaterdag bij een optreden in New York gewond geraakt. Hij kreeg een decorstuk over zich heen en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde midden in de show. Op het internet zijn amateurvideobeelden te zien waarbij een gigantisch decorstuk op de excentrieke zanger terechtkomt. Hij moet worden bevrijd door zijn entourage en blijft geruime tijd liggen.

Het optreden werd meteen stilgelegd en Manson, in het echte leven Brian Warner, werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou gewond zijn aan het been. Het is niet bekend wat de gevolgen zijn voor de rest van de tournee.

De 48-jarige shockrocker brak in de jaren ‘90 door met een combinatie van metalmuziek en een ‘duivels’ imago.