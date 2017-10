Kwart van verkeersdoden is ouder dan 65

Terwijl het aantal ongevallen in het algemeen op tien jaar tijd fors is gedaald (-18 procent), is het aantal ongevallen met senioren over dezelfde periode lichtjes toegenomen (+0,5 procent).

Daardoor betreft nu al een op de vier verkeersdoden een 65-plusser, terwijl het 25 jaar geleden nog om een op de zes ging. Dat blijkt uit een analyse die Vias (het vroegere BIVV) zondag publiceert naar aanleiding van de Internationale Ouderendag.

Vias wijst ook op het toegenomen aantal ongevallen met de fiets of de motor. Zo is het aantal motorongevallen waarbij senioren omkwamen of gewond raakten, met maar liefst 66 procent gestegen. Bij fietsen gaat het om 26 procent. “Het almaar toenemend gebruik van de elektrische fiets verklaart zeker deze forse stijging", zegt Vias.

Uit de analyse blijkt voorts dat van alle verkeersdoden ouder dan 65, de helft zwakkeweggebruiker is, tegenover een op de vijf bij de groep tussen 35 en 64 jaar oud.

Vias merkt tot slot op dat senioren achter het stuur eerder een gevaar zijn voor zichzelf dan voor anderen. Bij ongevallen met een 65-plusser achter het stuur is het risico dat de bestuurder zelf slachtoffer wordt, fors gestegen. Het ligt zelfs vier keer hoger dan het gemiddelde risico. Dat terwijl het risico op ongelukken waarbij iemand anders slachtoffers is, de helft lager ligt bij seniore bestuurders.