Desselse winst na laat vrijschopdoelpunt van Mike Smet

Dessel Sport is er in geslaagd om een stug verdedigend en tot tien herleid Virton te kloppen in de slotminuten na een vrijschopdoelpunt van Mike Smet. Daardoor kunnen de Kempenaren terugblikken op een fraai 12 op 12. Virton blijft bengelen op de laatste plaats met amper één punt.

In een matige eerste helft kregen de bezoekers de eerste kans, maar Prudhomme besloot voorlangs. Dessel had het niet makkelijk om in het spel te komen, ook niet na de vroege uitsluiting van Muratovic (na elleboog op Smet). Toch waren de beste mogelijkheden voor de thuisploeg, maar Vosters, Smet, Lenaerts en Breugelmans misten precisie.

Even na rust haalde Tilburgs van ver uit, maar doelman Dupire redde knap. Dessel beukte tegen een dubbele verdedigingsgordel, maar kon het gaatje niet vinden. In de slotminuten lukte het toch toen Mike Smet wel de opening vond na vrijschop. Dit tot grote woede van de bezoekende trainer, die naar de tribune werd gestuurd. Even later mocht ook zijn assistent op het strafbankje. In de slotminuten kwam Yagan nog dicht bij de 2-0. Verdiende zege alvast voor de thuisploeg, die door deze vierde overwinning op rij bovenaan blijft meedraaien. Volgende week staat de derby Geel-Dessel op het programma.(fvh)

Doelpunt: 85’ Smet (1-0).

Gele kaarten: Serwy (V), Remen (D), Prudhomme (V), Vaccaro (V)

Rode kaart: 17’ Muratovic (V).