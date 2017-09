Bocholt maakt brandhout van NeLo in BENE-League handbal

Brussel - Coleiders Bocholt en Lions hebben zaterdagavond een vierde zege op rij geboekt in de BENE-League handbal. Bocholt haalde het overtuigend met 26-38 op het terrein van Sporting Nelo, terwijl Lions toch heel wat meer moeite had in Tongeren: 25-27.

In de Limburgse derby keek Nelo bij de rust slechts tegen een vierpuntenkloof aan, maar Bocholt maakte het verschil na de pauze om uiteindelijk met 26-38 nog een forse zege te boeken. In Tongeren keek Lions Geleen bij de rust nog tegen een 14-14 gelijke stand aan, pas in de slotminuut van de wedstrijd wisten de Nederlanders een 25-27 zege veilig te stellen.

Wezet haalde het met 26-28 op bezoek bij Sasja na een erg evenwichtige partij. Voor de Luikenaars was het de tweede overwinning op rij. Eerder op de avond won Aalsmeer met 33-27 van Hasselt.