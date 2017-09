Berchem boekt ruime thuiszege

Met een vlotte overwinning tegen Chatelet-Farciennes speelde Berchem vanavond de twijfels van zich af. Voor de pauze had de Rooiploeg al een dubbele voorsprong bij elkaar gevoetbald, en in de tweede helft kwam de zege nooit in de problemen.

Berchem begon tegenover de verliesmatch in Oudenaarde met Maluka en Verstraeten in plaats van Carrez en Zorbo. De start was echter even indrukwekkend. Na een aantal hoekschoppen mocht Hairemans het eens proberen met een vrije trap. Van Minnebruggen kwam perfect ingelopen en verlengde het leer onhoudbaar in de verste hoek.

Hoekschoppen

De voorsprong bleek dit keer niet het sein om de voet van het gaspedaal te halen. Geel-zwart dwong integendeel hoekschop na hoekschop af en ook op vrije trappen van Hairemans ging bij de bezoekers een alarmbelletje af. De Wilde knikte echter over en Aromatario duwde de kopbal van van Kruijssen in.. een nieuwe hoekschop.

Dan maar in de combinatie, dacht de thuisploeg. Een aanval over meerdere stationnetjes kwam uiteindelijk voor de voeten van Van Minnebruggen. Die knalde hard en via het been van Aromatario de 2-0 tegen de touwen.

Met vertrouwen

Berchem dus met een geruststellende voorsprong de kleedkamer in en dat liet zich na de rust voelen. De mannen van trainer Geert Emmerechts speelden met vertrouwen en knutselden ook nu enkele leuke aanvallen in elkaar. Bij één van die momenten zette Mauro zich door op links om al vallend van Kruijssen te bereiken. De Nederlander toonde zich het snelst en gaf Aromatario het nakijken met een subtiele stiftbal.

Chatelet-Farciennes was niet echt bij machte om wat terug te doen. Appels moest zijn team enkel rechthouden bij een enkele hoekschop van de bezoekers. Voor het overige leek Berchem voortdurend met een mannetje meer op het veld te staan. De bedrijvige Maluka kwam nog dicht bij de 4-0. Maar voor het overige kon Berchem zich beperken tot het verdedigen van zijn voorsprong. Verstraeten en co boeren zeker niet slecht met zeven op vijftien, maar volgende week volgt alweer een cruciaal duel tegen Dender.

Doelpunten: 9’ 1-0 Van Minnebruggen, 39’ 2-0 Van Minnebruggen, 53’ 3-0 van Kruijssen