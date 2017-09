Invaller Carrasco kan tij niet keren: Atlético Madrid speelt gelijk tegen Leganés

Atlético Madrid is zaterdag op de zevende speeldag in de Spaanse Primera Division niet verder geraakt dan een doelpuntenloos gelijkspel op het veld van Leganés. Yannick Carrasco kwam in de 54e minuut tussen de lijnen, maar kon het verschil niet maken.

Drie dagen na de verontrustende nederlaag tegen Chelsea in de Champions League (2-1) kon een inspiratieloos Atlético zich niet herpakken tegen Leganés. Dankzij doelman Jan Oblak ontsnapten de ‘Colchoneros’ zelfs aan een nederlaag. In de stand moeten de Madrilenen de tweede plaats aan Sevilla laten. Atlético is derde met 15 punten. Dat zijn er drie minder dan het voorlopig foutloze Barcelona, dat zondag staartploeg Las Palmas ontvangt.