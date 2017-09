Nederland kent tegenstander in finale EK volleybal

Europees vicekampioen Nederland (FIVB 8) en olympisch vicekampioen Servië (FIVB 3) hebben zich zaterdag geplaatst voor de finale van het EK vrouwenvolley in Azerbeidzjan.

Daarmee staan twee landen uit de poule van de Yellow Tigers in de finale. Nederland haalde het in de halve finale na een spannende vijfsetter met 3-2 (20-25, 25-19, 25-19, 25-27 en 15-12) van het thuisland van sterspeelster Polina Rahimova, Servië haalde met 3-0 (25-17, 25-12 en 25-21) uit tegen Turkije. De Serviërs mikken na 2011 op een tweede Europese titel. Voor Nederland is het reeds de vijfde finale. Enkel in 1995 wisten ze het goud te veroveren.