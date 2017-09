Hij werd verpletterd door een rots, maar vlak daarvoor deed hij iets wat zijn vrouw nooit zal vergeten

De 32-jarige man die woensdag om het leven kwam in Californië toen een stuk rots afbrak en naar beneden donderde, heeft eerst nog het leven van zijn vrouw kunnen redden. Zij raakte gewond, maar overleefde de klap dankzij een kordaat optreden van haar echtgenoot.

Andrew Foster (32) en zijn vrouw Lucy Foster (28), afkomstig uit het Britse Cardiff, maakten zich dinsdag klaar om El Capitan te beklimmen, een enorme rotsformatie in het nationaal park Yosemite. Maar het noodlot sloeg toe toen een stuk rots afbrak en naar beneden viel. Andrew werd verpletterd door een rotsblok en overleed. Lucy hield er twee gebroken ribben en een geperforeerde long aan over, maar zal naar alle waarschijnlijk helemaal herstellen. Dankzij haar man, zo blijkt nu.

Gillian Stephens, een tante van Andrew, legt uit aan The Times hoe Lucy haar leven te danken heeft aan haar heroïsche echtgenoot. “Ze zei: ‘Andrew heeft mijn leven gered. Hij wierp zich op mij van zodra hij doorhad wat er aan het gebeuren was. Hij heeft mijn leven gered.’”

Huwelijksverjaardag

“Ze waren zo aan elkaar gehecht”, gaat de tante verder. “Het was echt een liefdesverhaal. Ze maakten deze trip ter ere van hun eerste huwelijksverjaardag. Mijn zus heeft ze drie weken geleden nog naar de luchthaven gebracht. Ze waren zo gelukkig.”

Andrew en Lucy leerde elkaar kennen op de unief en hielden ook een blog bij waarop ze hun avonturen beschreven. “We zijn een pasgetrouwd paar dat niets liever doet dan uitgaan en avonturen beleven tussen de bergen”, staat daarop te lezen. Maar deze week kwam er een plots en onverwacht einde aan hun korte huwelijk. Woensdag werden ze door reddingswerkers gevonden aan de voet van de rots.

“De slachtoffers, een koppel uit Groot-Brittannië, waren in het park om te klimmen, maar waren niet aan het klimmen toen het rotsblok viel”, zegt een woordvoerder van het park. “De man was overleden en de vrouw werd met ernstige verwondingen uit het park gevlogen. Naar wat ik heb begrepen, waren ze begraven onder het puin. Ze werden verpletterd door vallende rotsen.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Facebook Andrew Foster

Appartementsblok

Het stuk rots dat naar beneden kwam, moet immens geweest zijn. Dat bevestigen getuigen en andere klimmers die op het moment van de feiten in de buurt waren.

“Ik zag een stuk rots, wit graniet ter grootte van een appartementsblok, minstens dertig meter op dertig meter, plots afscheuren van de muur zonder enige waarschuwing”, vertelt de Canadese klimmer Peter Zabrok aan The Guardian. Hij bevond zich boven de plaats waar de rots afscheurde toen het drama zich voltrok. De man zegt de berg al tientallen keren bedwongen te hebben, maar “nooit iets als dit gezien heeft.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Facebook Andrew Foster

Ken Yager, de voorzitter en stichter van de Yosemite Climbing Association, heeft de foto’s van de rots en het gebied waar die neerkwam bestudeerd en schat dat het om een relatief dun stuk rots ging dat afgebroken is en een gebied heeft bedekt dat groot genoeg was voor vijf huizen. “Het heeft een krater geslagen en stof alle kanten op geblazen.”

Donderdag viel er nog een stuk rots naar beneden. Volgens Yager, die getuige was van de tweede val, gaat het om een “substantieel groter” stuk. Ook daarbij viel één gewonde. Het is niet duidelijk hoe erg het slachtoffer eraan toe is. Door het puin is de straat aan de noordkant van de rots afgesloten. Het park is vooralsnog niet gesloten.

In totaal zijn sinds woensdag naar schatting zeven rotsblokken van de witte granieten rotsmuur omlaag gekomen. Achttien jaar geleden kwam daarbij voor het laatst nog een mens om het leven.