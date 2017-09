KV Mechelen pakt punt na onwaarschijnlijke slotfase en perfecte assist van doelman

Royal Excel Moeskroen is er niet in geslaagd een vierde opeenvolgende thuiszege te boeken. Nochtans leken de Henegouwers op weg naar een 2-1 zege, maar een doldwaze slotfase zorgde alsnog voor een gelijkspel. Coosemans trok mee naar voor op een vrije trap in de extra tijd. De doelman kwam in balbezit, verloor die in eerste instantie bij een dribbel maar heroverde hem. Hij maakte opnieuw de actie, zette laag voor en Cobbaut legde de 2-2 binnen. De vreugde in het Mechelse kamp was enorm.

Ergens rond de 35ste minuut zagen we het plots opduiken. Enkele supporters die aan de reclameborden achter het doel van Bailly opgesteld stonden, zagen hun moment gekomen en haalden hun spandoek tevoorschijn. Het droge opschrift in zwarte letters: MOESKROEN KAMPIOEN.

Een heel klein beetje wishful thinking. Maar het Moeskroen uit de eerste helft is wel een Play-off 1-kandidaat. Waarom? Omdat het met heel veel lef speelt, het simpel houdt en voorin twee razendsnelle spitsen heeft lopen. Het succesrecept: verdediger x levert de bal in bij Govea, die splijt de bezoekende defensie open met een geniale pass, en er ontstaat gevaar. We moeten niet overdrijven, Moeskroen legt geen schitterend voetbal op de mat. Maar het zit in een flow waarin alles lukt. Olinga zette voor vanaf links en de bal dwarrelde in doel, omdat Coosemans ervan uitging dat Bolingi of Awoniyi zou koppen. 1-0 na tien minuten.

Heersende huurlingen

Daar sta je dan, KV Mechelen zijnde. Nadat het vorige week tegen STVV eindelijk zijn eerste zege boekte, wou het op zoek naar een eerste 6 op 6. Wel zonder het centrale duo achterin. Cocalic was geschorst en Vitas geblesseerd – dat scheelt. De 19-jarige Smolders en de allesbehalve topfitte De Witte moesten de boel gesloten houden, maar dat bleek moeilijk.

KV creëerde zelf wel wat kansen, maar vooral schietkansen vanaf een meter of zestien. Rits, Croizet en Schoofs vonden allen Bailly op hun weg. Na een ingestudeerde corner wou Cobbaut scoren met een hakje, maar dat lukte net niet. Intussen was het achterin alle hens aan dek. We noemen ze nog eens bij naam. Jonathan Bolingi, huurling van Standard (en co-topschutter). En Taiwo Awoniyi, huurling van Liverpool. Goedkope maar goeie krachten. Awoniyi maakte er 2-0 van, na een knappe aanval. En Bolingi had de 3-0 moeten maken, maar twijfelde te lang. Mohamed wou zijn taak overnemen, maar zijn knal belandde via de handen van Coosemans en de onderkant van de lat net niet over de lijn. De thuisfans vermaakten zich.

Ook na rust trouwens. Zonder al te veel moeite kon Moeskroen in het eerste kwartier de 2-0 op het bord houden, en dus werd het rood-witte legioen steeds meer zegezeker. Met een heerlijk sfeertje tot gevolg, net als in de vorige drie thuismatchen, die ook allemaal winnend werden afgesloten. Alles verliep naar wens, totdat enkele individuen behoorlijk in de fout gingen.

Flater van de refs

We zaten al in de 69ste minuut, bij KV waren Kawaya en Pedersen al de onzichtbare Ganvoula en Bandé komen vervangen. En toen verslikte Dhiedhiou zich plots in een lange bal, die hij met zijn hand beroerde. Een flatertje, maar op zich niks aan de hand. Het was vooral een flater van scheidsrechter Luc Wouters en lijnrechter Yves Kenens, die de bal op de stip legden, terwijl de feiten zich twee meter buiten de grote baklijn hadden afgespeeld. Tim Matthys had zo de aansluitingstreffer aan de voet, maar verspeelde het cadeau – Bailly redde de penalty op sublieme wijze. De doelman maakte zich een minuut later nog populairder door Matthys met een kattenreflex opnieuw van een goal te houden.

KV kwam steeds meer opzetten, de 2-1 hing nu wel in de lucht. En werd ook feit, toen Schoofs knap vrij gespeeld werd door Croizet, richting de zestien liep en de bal dan met binnenkantje links binnen trapte. Zo kregen we toch nog een spannend slotkwartier, zeker omdat Moeskroen amper nog tot bij Coosemans raakte.

Een spannend slotkwartier werd het zeker. Dolgekke slotminuten vooral. Waarin diezelfde Coosemans finaal besloot om mee naar voren te gaan. Hij kreeg de bal ook voor zijn voeten, maar leek zich eerst vast te dribbelen. Tot hij plots onbedoeld de perfecte assist afleverde voor Elias Cobbaut. Met zijn eerste profdoelpunt bezorgde de jonge linksback KV Mechelen nog een onverhoopt punt.