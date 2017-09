Ronny Huybrechts beste Belg met stek in achtste finales op Players Championship 20

Met een plaats in de achtste finales is Ronny Huybrechts (PDC 41) zaterdag de beste landgenoot geworden op het Players Championship 20 dartstoernooi, dat werd betwist in de Ierse hoofdstad Dublin.

De 52-jarige Antwerpenaar versloeg achtereenvolgens de Engelsman Ryan Maikle (PDC 80) met 6-1 en zijn landgenoot Dean Forde met 6-4. In de derde ronde zette Huybrechts de nummer zes van de wereld, de Engelsman Dave Chisnall, met 6-5 aan de kant. In de achtste finales kreeg Huybrechts echter een 6-2 nederlaag aangesmeerd van de Let Madars Razma (PDC 163).

Kim Huybrechts (PDC 13) moest in de eerste ronde met 6-4 zijn meerdere erkennen in de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC 8). Ook Dimitri Van den Bergh (PDC 45) moest in de eerste ronde afhaken en dit na 6-3 verlies tegen de Engelsman Josh Payne (PDC 50).

Mike De Decker (PDC 70) kon zich plaatsen voor de tweede ronde. Na 6-2 winst tegen de Oostenrijker Zoran Lerchbacher (PDC 73), verloor hij in de tweede ronde met 6-3 van de Engelsman Adrian Lewis (PDC 5). De overwinning was voor de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC 7), die de Engelsman Stephen Bunting (PDC 22) met 6-4 versloeg.

Uitslagen Players Championship 20, Dublin:

Eerste ronde:

Ronny Huybrechts (Bel/41) - Ryan Maikle (Eng/80)6-1

Raymond van Barneveld (Ned/8)- Kim Huybrechts (Bel/13)6-4

Mike De Decker (Bel/70)- Zoran Lerchbacher (Oos/73)6-2

Josh Payne (Eng/50)- Dimitri Van den Bergh (Bel/45)6-3

Tweede ronde:

Ronny Huybrechts (Bel/41) - Dean Forde (Eng)6-4

Adrian Lewis (Eng/5)- Mike De Decker (Bel/70)6-3

Derde Ronde:

Ronny Huybrechts (Bel/41) - Dave Chisnall (Eng/6)6-5

Achtste finales:

Madars Razma (Let/163)- Ronny Huybrechts (Bel/41)6-2

Finale:

Mensur Suljovic (Oos/7)- Stephen Bunting (Eng/22)6-4