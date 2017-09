Internationale Gewichtheffederatie schorst negen landen voor een jaar

De Internationale Gewichtheffederatie (IWF) heeft zaterdag op een vergadering in de Roemeense hoofdstad Boekarest beslist negen nationale federaties te schorsen voor een periode van een jaar. “De IWF wil duidelijk stellen dat doping geen plaats heeft in onze sport. Onze federaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, laat IWF-voorzitter Tamas Ajan in een verklaring optekenen.

Het gaat behalve om Rusland en China ook over Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië, Oekraïne, Turkije en Wit-Rusland. Bij de heranalyses van de bloedstalen van de Olympische Spelen van Peking (2008) en Londen (2012) werden bij deze landen drie atleten of meer betrapt op dopinggebruik.

“Als deze nationale federaties er niet voor zorgen dat hun gewichtheffers dopingvrij zijn, zullen zij het recht verliezen om deel te nemen aan internationale competities”, klinkt het nog. Het is voorlopig nog onduidelijk of de negen landen eind november mogen deelnemen aan het WK in de Verenigde Staten.

“De cultuur in onze sport is de voorbije tien jaar in veel landen veranderd. Maar we gaan het engagement aan om nog meer te doen. Onze ‘Clean Sport Commission’ is niet alleen bezig met de huidige problematiek, maar bekijkt ook hoe we de dopingtesten kunnen verbeteren”, besloot Ajan.