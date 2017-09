Ook Joachim Bottieau verliest brons in golden score in GP Zagreb

Net als Anne-Sophie Jura (-48 kg) vrijdag verloor Joachim Bottieau (-81 kg) zaterdag op de Grand Prix judo in de Kroatische hoofdstad Zagreb in de golden score het brons. Uiteindelijk kon zijn Amerikaanse tegenstander Jack Hatton een waza-ari scoren.

Na de reglementaire vier minuten wedstrijd hadden Joachim Bottieau (IJF 29) en de zes jaar jongere Jack Hatton (IJF 23) elk een strafpunt achter hun naam staan waardoor de beslissing in de verlengingen moest vallen. Gedurende meer dan twee minuten bleven de twee aan elkaar gewaagd, maar toen viel de Amerikaan aan. Eerst leek er geen gevaar, maar onze landgenoot werd toch tegen de mat geduwd en kreeg zo de fatale waza-ari tegen.

Nochtans had Joachim Bottieau (28) tot aan de halve finale een voorbeeldig parcours afgelegd. In de eerste kamp zette hij probleemloos de 21-jarige David Guillen Vargas (IJF 90) uit Costa Rica met waza-ari opzij. Daarna won hij met dezelfde score van de 21-jarige Portugees Joao Martinho (IJF 64) en de 21-jarige thuiskamper Dominik Druzeta (IJF 35) smeerde hij binnen de vier minuten waza-ari en ippon aan.

In de halve finales moest hij na één minuut in de golden score met waza-ari buigen voor de Hongaarse vicekampioen Attila Ungvari, die dit jaar al zilver veroverde op de Grand Prix van Düsseldorf (25/2) en de Grand Slam van Ekaterinburg (21/5) en brons op de Grand Prix van Cancun (17/6). Zondag komt Benjamin Harmegnies (+100 kg) als laatste Belg in actie op de Grand Prix van Zagreb.