Thorgan Hazard schenkt Mönchengladbach de volle buit met late winning goal

Borussia Mönchengladbach heeft zaterdag op de zevende speeldag in de Duitse Bundesliga met 2-1 gewonnen van Hannover 96. Rode Duivel Thorgan Hazard scoorde in de blessuretijd het winnende doelpunt van op de penaltystip.

In het Borussia-Park kwam de wedstrijd pas in de tweede helft op gang. Matthias Ginter (67.) opende de debatten met een intikker. Hannover reageerde snel, Martin Harnik (71.) kopte de 1-1 tegen de netten. De Borussen waren voor eigen publiek de betere ploeg en gingen op zoek naar het winnende doelpunt. In de blessuretijd legde de scheidsrechter het leer op de stip, de VAR bevestigde de beslissing. Hazard kroonde zich tot matchwinnaar door de elfmeter feilloos om te zetten. Gladbach verzamelde elf punten en rukt in de voorlopige stand op naar de zesde plaats.

Casteels speelt gelijk

Wolfsburg moest na een 1-1 gelijkspel tegen Mainz vrede nemen met een punt. Josuha Guilavogui (55.) opende met een rake kopbal na een hoekschop de score voor de ‘Wolven’. Yoshinori Muto (74.) bracht de score in evenwicht. De Japanner mocht vrijstaand over Casteels binnenkoppen. In de slotfase moest Wolfsburg nog alle zeilen bijzetten, nadat Paul-Georges Ntep met rood van het veld was gestuurd. Origi kon zijn stempel op de wedstrijd niet drukken en werd in de 84e minuut naar de kant gehaald. Wolfsburg bezet met zeven punten de twaalfde stek.