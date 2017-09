Inzameling levert 1.776 ton oud textiel op in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen heeft het inzamelproject voor oud textiel ‘De Collectie’ tijdens het eerste werkingsjaar 1.776 ton aan textiel opgeleverd via een van de meer dan honderd verzamelpunten. Dat heeft de stad Antwerpen zaterdag bekendgemaakt. De Collectie is een samenwerkingsverband van verschillende non-profitorganisaties die ervoor zorgen dat de ingezamelde stukken verkocht worden via tweedehandswinkels, aan goede doelen worden geschonken of gerecycleerd worden.

De stad besloot een jaar geleden om alle textielophaling in Antwerpen voortaan via De Collectie laten gebeuren, omdat er een wildgroei was ontstaan aan textielcontainers van allerlei organisaties en het voor de Antwerpenaar lang niet duidelijk was wat er met de gedoneerde kledij gebeurde. De Collectie is een samenwerking tussen Oxfam, Wereld Missiehulp, Mensenzorg, Kindervriend en De Kringwinkel Antwerpen. Er ontstond een netwerk van nieuwe collectiepunten, onder meer in postkantoren en dienstencentra.

Het ingezamelde textiel wordt gesorteerd in lokale sociale tewerkstellingsprojecten, waarna kledij die nog verkocht kan worden naar tweedehandswinkels zoals De Kringwinkel gaat. Een ander deel gaat naar lokale goede doelen en wat niet meer draagbaar is, wordt gerecycleerd - eveneens in sociale tewerkstellingsprojecten. Maar ook laatstejaarsstudenten uit de lerarenopleiding Mode van de AP Hogeschool maakten al gebruik van ingezamelde stukken.

“Door het brede netwerk van collectiepunten is het nu comfortabeler dan ooit voor de Antwerpenaar om oud textiel binnen te brengen en zo een nieuw leven te geven”, stelt schepen voor Stads- en Buurtonderhoud Caroline Bastiaens (CD&V). “Ook onze lokale sociale economie vaart er wel bij. Ik hoop dan ook dat heel wat van onze inwoners de komende maanden hun weg naar de verzamelpunten vinden.”