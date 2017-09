Jongeren doen extreem zeldzame vondst op Spaans strand: “Alsof we de lotto hebben gewonnen”

Twee Spaanse jongeren hebben in de badplaats Cala Millor op Mallorca de vondst van hun leven gedaan: een klomp ambergris, een waardevolle stof die wordt aangemaakt in het darmstelsel van potvissen. Ze wordt gebruikt als geurstof in parfums en is extreem kostbaar.

“We konden het niet geloven en hebben het niemand verteld totdat we echt zeker waren”, legt Soufian Akrach uit aan Diario de Mallorca. “Het is alsof we de lotto hebben gewonnen, zo zeldzaam is het. Eerst dacht ik dat het een rioolsteen was, maar al snel had ik door dat het echt ambergris was.”

Ambergris. Foto: Shutterstock

Soufian is een fan van natuurdocumentaires en daardoor kon hij de zeldzame stof herkennen. Hij deed de vondst samen met een vriend: één grote klomp van een kilogram en enkele kleinere stenen.

Ambergris wordt gevormd in de ingewanden van potvissen en dient om harde, onverteerbare delen makkelijker door het darmstelsel te loodsen. Dat maakt het materiaal extreem zeldzaam en dus ook duur: een kilo ambergris heeft een marktwaarde van 50.000 tot 80.000 euro.