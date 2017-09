Kim Kardashian deelt schattige foto van grote broer in spe

Vlak nadat het nieuws bevestigd werd dat Kim Kardashian en Kanye West een derde kindje verwachten, deelde de realityster op Instagram een schattige foto van zoontje Saint, bijna twee.

Saint zit op het tapijt in een oversized t-shirt, speelt met een paar Gucci-slippers en kijkt bijzonder schattig in de camera. Net zoals alle baby-foto's op Instagram, was de foto van Saint heel populair en kreeg de post van Kim Kardashian ondertussen twee miljoen likes.



Saint is bijna twee en binnenkort niet meer de jongste West-telg. Naast zoontje Saint (2), hebben Kanye en Kim nog een dochter van vier, North.

Dat hij grote broer wordt, werd eindelijk officieel bevestigd in de trailer voor 'Keeping Up With The Kardashians'. Daarin zien we hoe Kim aan zus Khloe vertelt dat zij en Kanye een baby krijgen.