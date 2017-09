Felle buien, botsingen en werkzaamheden doen verkeer rond Antwerpen in de soep draaien

Ook een zaterdagnamiddag is in en rond Antwerpen soms een verschrikking als het om vlot rijden gaat. In de wijde omgeving van het Wijnegem Shopping Center, en op de Ring is het deze namiddag aanschuiven. Ook de felle buien spelen hun rol. Die deden de Bolivartunnel deels onder water lopen.

Werken in de omgeving van het knooppunt Antwerpen-Zuid zorgen voor sterk vertraagd verkeer op de ring richting Gent. Het verkeer dat daar de E19 richting Brussel niet op kan en de A12 moet nemen, staat stil door een ongeval in Wilrijk.

Het is ook aanschuiven naar Wijnegem Shopping Center, waar in september en oktober de ‘modeweken’ plaats vinden om de nieuwe collecties te presenteren. Een defect voertuig op de spitsstrook van de E313 in Wommelgem veroorzaakt deze problemen. Het verkeerscentrum meldde de voorbije uren ook moeilijkheden in de Bolivartunnel, die onder water was gelopen, en een ongeval op het knooppunt Antwerpen-Oost, richting Nederland. Zopas kwam daar ook nog een defect voertuig bij op de Antwerpse Ring, richting Nederland.