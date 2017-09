Stoffel Vandoorne na beste kwalificatie ooit: "Dit had ik niet verwacht"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een erg sterke kwalificatie en mag zondag tijdens de GP van Maleisië van op de zevende plaats vertrekken. Voor Vandoorne is het zijn beste kwalificatieresultaat ooit en hij kijkt de race hoopvol tegemoet.

Voor Vandoorne en McLaren was het een aangename verrassing om op het circuit van Sepang zo'n goed resultaat neer te zetten, zeker gezien het feit dat het circuit over lange rechte stukken beschikt en motorkracht er dus erg belangrijk is.

"We hadden niet echt verwacht op zo ver naar voor op de grid te staan. We hadden gehoopt om in Q3 te geraken maar om vervolgens zevende te worden is een aangename verrassing," blikt Stoffel Vandoorne terug op zijn kwalificatie.

"Over het algemeen verliep mijn kwalificatie zeer goed. Ik maakte geen fouten en het ging steeds beter. Om als zevende te kwalificeren op een circuit zoals dit is erg mooi, beter kan niet. Ik ben dan ook zeer tevreden met mijn performance."

Vandoorne hoopt om tijdens de race een sterk vervolg te breien aan het kwalificatieresultaat van vandaag. Mogelijk wordt Vandoorne daarin wat geholpen door het feit dat de teams hun race niet zo vlot konden voorbereiden doordat de twee oefensessies op vrijdag enigszins verstoord werden door de weersomstandigheden en de crash van Romain Grosjean.

"Over het algemeen zijn we tijdens een kwalificatierondje sneller dan tijdens een racestint. Ik denk dan ook dat het morgen moeilijker voor ons zal zijn, maar we bevinden ons ten minste wel in een goede positie om de race aan te vatten. Door de manier waarop de oefensessies op vrijdag zijn verlopen heeft niemand echt een goede racevoorbereiding. Hopelijk hebben wij ons iets beter kunnen voorbereiden dan de anderen en kunnen we daarvan dan profiteren."

