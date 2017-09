Belgocontrol schorst verkeersleider na doodsbedreigingen aan CEO

De CEO van Belgocontrol, Johan Decuyper, heeft verhoogd toezicht gekregen nadat een medewerker hem met de dood heeft bedreigd. Het gerecht onderzoekt de zaak, de man is intussen geschorst. Het is het zoveelste incident bij de luchtverkeersleiders, die instaan voor onze veiligheid als we vliegen.

De geschorste luchtverkeersleider, een dertiger, werkt al tien jaar voor Belgocontrol, de instelling die het luchtverkeer boven ons land controleert. Daar rommelt het al geruime tijd bij het personeel, onder meer omdat de luchtverkeersleiders de enorme werkdruk niet langer aankunnen.

De werknemer in kwestie zou vorige maand door het lint zijn gegaan nadat het management van Belgocontrol hem op de werkvloer berispt zou hebben. Over wat precies gezegd is, lopen de versies uiteen. Volgens sommige bronnen zou de man tegen CEO Johan Decuyper geroepen hebben dat hij zijn familie wel wist wonen en dat hij hem zou komen opzoeken. Diezelfde bronnen zeggen dat de werknemer ook via e-mail bedreigingen aan zijn overste heeft geuit. Andere bronnen nuanceren en zeggen dat de directie zelf te veel een statement heeft willen maken door druk te zetten op de werkvloer.

Wat er ook van zij: feit is dat de directie van Belgocontrol de man ondertussen geschorst heeft na aanwijzingen van “ernstige strafbare feiten”. Er werd ook een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend vanwege de (doods)bedreigingen. “Er loopt op dit moment een gerechtelijk onderzoek, om die reden is de betrokkene tijdelijk geschorst. Maar dieper kan ik hier niet op ingaan, want u begrijpt dat het allemaal zeer delicaat ligt”, zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol.

De CEO van Belgocontrol zou na de bedreigingen ook verhoogde beveiliging hebben gekregen, zowel op zijn werk als thuis. Of dat sinds de schorsing nog steeds het geval is, was gisteren niet duidelijk.

Vertragingen mogelijk

De luchtverkeersleiders staan dagelijks in voor de veiligheid van de duizenden passagiers in de vliegtuigen die zich in ons luchtruim bevinden. Al lange tijd zijn er problemen bij Belgocontrol omdat er een gebrek aan opgeleid personeel is. Luchtverkeersleiders kunnen makkelijk 6.200 euro bruto verdienen, maar de job is bijzonder stressvol en een opleiding duurt ook enkele jaren. Heel wat luchtverkeersleiders zitten momenteel op hun tandvlees.

“Men werkt nu al op het scherp van de snee”, verklaarde Kurt Callaerts van de vakbond ACV Transcom gisteren. “De schorsing van die collega maakt dat er een gat gecreëerd wordt dat moet worden opgevangen. De aanwervingen zijn volop bezig, maar het duurt een aantal jaren vooraleer een verkeersleider operationeel is. Dit heeft tot gevolg dat er mogelijk vertragingen kunnen komen op de nationale luchthaven.”