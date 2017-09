Amerikanen verstevigen voorsprong tijdens Presidents Cup golf

Het golfteam van de Verenigde Staten heeft op dag twee, na een 4,5 - 0,5 overwinning in de four-ball discipline, een 8-2 voorsprong bij elkaar gegolfd op het Presidents Cup golftoernooi, dat wordt georganiseerd op de Liberty National golfbaan in het Amerikaanse Jersey City.

Op dag twee, waar er in de Four-ball discipline werd gespeeld en elke speler met een bal speelt waarbij de beste score telt, kon enkel de Canadees Adam Hadwin en de Japanner Hideki Matsuyama een half punt uit de brand slepen voor het International team. In de overige wedstrijden namen de Amerikanen de bovenhand. Zo was het Amerikaans duo Charley Hoffman en Kevin Chappell met een 6&5 overwinning veel te sterk voor de Indier Anirban Lahiri en de Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel.

Van de twintig resterende wedstrijden hebben de Amerikanen genoeg aan zeven overwinningen en een gelijkspel om voor de tiende keer in twaalf confrontaties de Presidents Cup te winnen.

Uitslagen dag 2:

Verenigde Staten - International Team 8-2

Uitslagen dag twee Four-ball wedstrijden 4,5 - 0,5

Patrick Reed/Jordan Spieth (VSt)gelijkAdam Hadwin (Can)/Hideki Matsuyama (Jap)

Justin Thomas/Rickie Fowler (VSt)3&2Branden Grace/Louis Oosthuizen (ZAf)

Kevin Kisner/Phil Mickelson (VSt)1 upJason Day/Marc Leishman (Aus)

Charley Hoffman/Kevin Chappell (VSt) 6&5Anirban Lahiri (Ind)/Charl Schwartzel (ZAf)

Dustin Johnson/Brooks Koepka (VSt)3&2Jhonattan Vegas (Col)/Adam Scott (Aus)