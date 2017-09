Zo reageren Groen en TIM op hun score in de GVA-verkiezingspeiling

Turnhout - "We kunnen nog een jaar doorwerken, en dan zullen we zien. Astrid Wittebolle reageert nuchter op het grote succes van Groen in de verkiezingspeiling in Turnhout. "Ik zie dat als het resultaat van ons teamwerk."

Ook burgemeester Eric Vos, die zijn politiek initiatief TIM stand ziet houden, is tevreden over de resultaten. "De Turnhoutenaar apprecieert blijkbaar het project dat we neergezet hebben." Vos reageert meteen op het succes van zijn coalitiegenoot Groen.

