Antwerp neemt optie op groepsfase Champions League na zege tegen Poolse tegenstander

Antwerp heeft zijn heenwedstrijd in de derde en laatste voorronde van de Champions League basketbal in eigen huis winnend afgesloten. Tegen het Poolse Rosa Radom werd het 75-69. De terugwedstrijd vindt maandag plaats in Polen.

De Polen startten beter in de Lotto Arena en kwamen 8-13 voor, maar de mannen van coach Roel Moors konden nog voor het einde van het eerste kwart het tij keren: 22-19. Nadien kwam Antwerp bij 38-28 zelfs tien punten voor, maar bij de rust stond het 40-34.

Onder impuls van een sterke Dudzinski (15 punten) en Lee (6 assists) konden de Antwerpenaren in de tweede helft de zespuntenkloof bewaken. Maandag mogen ze die gaan verdedigen in Polen, in de hoop door te stoten naar de poulefase, anders is er nog het vangnet van de FIBA Europe Cup.

Ook Brussels kwam in actie met een plaats in de Champions League als inzet. De hoofdstelingen maakten geen goede beurt in de derde en tevens laatste voorronde van de Champions League basketbal. Het verloor de heenwedstrijd met 85-59 bij het Duitse Ludwigsburg. Maandag wacht ook voor hen de terugmatch maar die lijkt nu al overbodig.