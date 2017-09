Tegemoetkoming voor horeca: terrastarief nabij een bouwwerf gehalveerd

Antwerpen - Horeca-uitbaters die een zaak hebben naast een bouwwerf, krijgen een halvering van het terrastarief. “Op die manier willen we mensen die hun terras openhouden steunen”, zegt schepen Kennis (N-VA).

“Langdurige werken kunnen zorgen voor overlast bij de terrassen die aan een werf gelegen zijn. Dan kan het gebeuren dat er minder volk op de terrassen zit, terwijl dit voor de uitbaters een flink deel van hun omzet is”, zegt schepen van Financiën Koen Kennis (N-VA).

Met een aanpassing van het belastingreglement wil de schepen deze uitbaters tegemoetkomen. Concreet gaat het om een halvering van het terrastarief. Van 40 naar 20 euro per vierkante meter in bovenlokale horecakernen zoals de De Keyserlei. En van 20 naar 10 euro per vierkante meter op overige zaken buiten horecakernen.

Minstens jaar werken

“Die tegemoetkoming moet ervoor zorgen dat uitbaters, ondanks de nabijheid van een werf, hun terras toch openhouden. Er zijn wel een aantal voorwaarden. Zo moet de werf minimaal een jaar duren en moet minstens een deel van de rijbaan of het plein worden opengebroken”, gaat Koen Kennis verder.

Recent werd ook de Vlaamse minderhinderpremie hervormd. Daardoor kunnen kleine ondernemers een beroep doen op een fonds indien ze hinder ondervinden van wegenwerken voor hun deur. Vroeger werd die premie alleen uitgekeerd indien de ondernemer tijdelijk de deuren moest sluiten.