Kunstschaatser Jorik Hendrickx plaatst zich voor Olympische Winterspelen van Pyeongchang (net als zijn zus)

Goed nieuws voor kunstschaatser Jorik Hendrickx. Hij won in het Duitse Oberstdorf de Nebelhorn Trophy en dat levert hem meteen een selectie op voor de Olympische Winterspelen, later deze winter in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Ook zijn zus Loena heeft haar olympisch ticket reeds beet.

Kempenaar Hendrickx domineerde de wedstrijd in Oberstdorf. Hij leidde reeds na de korte kür en bouwde zijn voorsprong in de vrije oefening nog uit. De Amerikaan Johnson en de Zweed Majorov mochten mee op het podium.

Een plaats bij de beste zes was al voldoende voor een olympisch ticket voor Pyeongchang. Jorik Hendrickx voegt zich nu bij zijn zusje Loena, die zich bij de wereldkampioenschappen in Helsinki via haar vijftiende plaats voor de Spelen kwalificeerde. Vier jaar geleden maakte Hendrickx al kennis met het olympisch toernooi. In Sotsji werd hij bij zijn debuut zestiende. (belga)