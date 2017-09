In de goot, op de stoep en tegen een verkeersbord

Borsbeek -

Sandra Van Coninckxloey fietst dagelijks van Wommelgem naar het centrum van Borsbeek. De rit door de Schanslaan is allesbehalve een pretje. Zonder de behendigheid van een veldrijder red je het daar niet. Wij reden in het spoor van de moedige fietsster, op de smalle suggestiestrook, maar al te vaak ook noodgedwongen in de goot en op het voetpad.