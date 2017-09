De Vlaamse Vereniging Pleegzorg (VVP) bestaat 35 jaar en dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd in het kasteel van Schoten. De vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en brengt pleeggezinnen met elkaar in contact op ontmoetingsdagen.

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg is gegroeid uit ontmoetingen tussen pleegouders. Vóór de oprichting in 1982 kwamen in de Antwerpse wijk Sint-Andries al pleegouders samen om ervaringen uit te wisselen ...