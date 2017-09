Komiek woest op IKEA na onaangename ervaring met leverancier: “Hij reed zomaar weg zonder bestelling af te geven”

De Britse komiek Dom Joly beleefde donderdag een erg frustrerende dag. De man woont op de bovenste verdieping van een flatgebouw en vroeg aan een leverancier van het pakjesbedrijf DX of hij zijn bestelling, enkele meubelen van IKEA, mee naar boven wilde brengen. De man weigerde echter mee te werken, waarna er een flinke discussie ontstond tussen beide heren. Uiteindelijk reed de leverancier weg zonder de bestelling af te geven.

Joly maakte gedurende de verhitte discussie ook meerdere filmpjes. Zo vertelde hij dat de leverancier op een bepaald moment zelfs weigerde om nog met hem te spreken. Daar kwam pas verandering in na een kwartier. “Ik spreek niet tegen jou om dat je onbeschoft bent”, klonk het bij de leverancier. Het leidde opnieuw tot een discussie, maar Joly kon alsnog een overeenkomst sluiten met de man. Indien de leverancier zijn bestelwagen aan de overkant van de straat mocht parkeren op kosten van de komiek, zou hij het pakje afleveren zonder daarvoor naar boven te moeten stappen.

Die eensgezindheid was echter van zeer korte duur. Net toen Joly het parkeerticket had betaald, ging de leverancier er opeens vandoor zonder de meubelen af te leveren. “IKEA, ik weet niet hoe jullie zaken doen, maar ik ben erg boos”, zei hij gefrustreerd in de Facebook-video.

Gelukkig bracht zijn woede al snel een paniekreactie teweeg bij het pakjesbedrijf. Later die dag nog kwamen andere leveranciers langs om de zaakjes af te handelen. “Alles gebeurde in tien minuten, net zoals het vanochtend had moeten gebeuren...”, liet de komiek nog weten.

Intern onderzoek gestart

Een woordvoerder van DX heeft ondertussen gereageerd op het incident. “We hebben weet van het incident dat gisteren gebeurde. We gaan die zo snel mogelijk proberen oplossen en excuseren ons aan meneer Joly voor het ongemak dat we hebben veroorzaakt”, klinkt het in een reactie aan The Sun. “We zijn een intern onderzoek gestart om ervoor te zorgen dat onze klantenservice en veiligheidsnormen van hoge kwaliteit blijven.”

Ook IKEA heeft nog op het voorval gereageerd. Een woordvoerder van het bedrijf meldde dat ze de leveringskosten hebben teruggestort. “We blijven dit samen met het pakjesbedrijf opvolgen om te weten te komen wat er verkeerd liep en te verzekeren dat dit niet nogmaals voorvalt.”