Vlaanderen bouwt 17 nieuwe Antwerpse schoolgebouwen

Antwerpen -

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de regering zeventien Antwerpse scholen geselecteerd die via publiek-private samenwerking een nieuw gebouw mogen optrekken. Antwerps schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) is teleurgesteld dat één cluster niet weerhouden is en vraagt overleg met de minister.