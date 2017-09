‘Oscar and the Wolf’- Max Colombie lanceert langverwachte tweede plaat: “Ik wil geen tweede Justin Bieber zijn”

Hij liet gisteren Infinity los op zijn fans en speelt volgende maand twee Sportpaleizen plat. Max Colombie (26) van Oscar and the Wolf: held van de Vlaamse jeugd, maar ook hot in ­Nederland, Turkije en binnenkort ­Israël. Tot u spreekt een muzikant in twee toonaarden. De ene keer ­zweverig over mooie Turkse mannen, de andere keer bloednuchter over faalangst bij zo veel succes. “Ik hoef de wereld niet te veroveren.”

“Zeg maar Max.” Hij moet niet lang nadenken bij de vraag of we hem met z’n echte naam ­moeten aanspreken of als Oscar. Hij luistert naar beide, zegt hij, al brengt hij nuance aan in de schizofrenie. “Ik ...