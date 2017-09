Haven van Antwerpen loopt investering van 250 miljoen mis

Na maanden overleg heeft Zenith Energy, de Amerikaanse specialist in opslag van vloeibare bulk, beslist om geen concessie te nemen aan het Antwerpse Churchilldok. Eind vorig jaar kondigde het Havenbedrijf nog aan dat Zenith op termijn daar “tot 250 miljoen” zou investeren.

Vorig jaar werd in alle stilte een gevecht uitgevochten om de enorme vrijgekomen concessies aan het Delwaidedok te bemachtigen. De combinatie van PSA en MSC – verenigd in MPET – was immers verhuisd naar het Deurganckdok, waar het niet langer gehinderd is door sluizen.

Lange tijd waren het Belgische Sea-Invest en het Amerikaanse Zenith Energy in de running. Sea-Invest won het pleit. Om een belangrijke kandidaat zoals Zenith niet kwijt te spelen, werd toch een oplossing gezocht.

“Binnen de haven werd op de rechteroever een alternatieve locatie gevonden”, heette het op een persconferentie begin november 2016. Een juiste ligging werd niet meegedeeld, maar het ging om een concessie van 30 ha met een eigen kade van 1.205 meter. Tankopslagspecialist Zenith zou daar in een eerste fase 500.000 kubieke meter opslagruimte bouwen. In een volgende fase zou dat worden verdubbeld.

Terloops werd ook over vijftig nieuwe jobs gesproken, en een veelvoud daarvan tijdens de bouwfase. Voor dat alles zou Zenith, dat nu al sterk in Amsterdam aanwezig is en een tweede Europese vestiging zoekt, 250 miljoen euro investeren. Toen werd wel gezegd dat alles pas zou worden gerealiseerd “wanneer de concessie was toegekend”.

Afgesprongen

Tot die concessie is het niet gekomen. De voorbije dagen gonsde het al van de geruchten dat Antwerpen naast de investering grijpt. Die was gepland op de zuidkant van het Churchilldok (kaaien 402 - 412), op de vroegere stukgoedterminal van PSA.

“Wij evalueerden een mogelijk project in Antwerpen, maar om een aantal redenen werd deze transactie door beide partijen niet verder gezet”, liet Europees Zenith-verantwoordelijke Duncan Armstrong-Prior ons vanuit Amsterdam weten.

Wat die redenen zijn, wordt niet meegedeeld. Toch was het Zenith de voorbije maanden duidelijk menens. De onderhandelingen werden gevoerd via twee Antwerpse raadgevers. Bovendien werd vanuit Amsterdam al een Belgische dochter-bvba opgericht in september vorig jaar. Doel: “de huur van grond of terrein van de Haven van Antwerpen en de bouw van opslagfaciliteit(en) voor liquide producten.”

Die bvba trok inmiddels van de Antwerpse Schuttershofstraat naar de Wiegstraat. Noch daar, noch op het thuisadres van de ‘zaakvoerder’ in Aartselaar, noch bij de oorspronkelijke ‘bijzondere lasthebbers’ werd gisteren thuis gegeven. Nochtans werd de bevoegdheid van de gevolmachtigden dit voorjaar zelfs opgetrokken van 2.500 euro per transactie naar vijf miljoen euro.