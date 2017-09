Geel - Mama van twee Anneke Van de Voorde besluit ook de sprong te wagen. Na enkele schuchtere huppeltjes heeft ze de smaak helemaal te pakken, met een grote glimlach op haar gezicht.

“Ik vind het trampolinepark supertof! Wij hebben een trampoline in de tuin staan, waar ik ook wel eens op durf te springen, maar dat is toch niet te vergelijken met de overvloed aan trampolines in SuperJump. ...