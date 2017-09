Politicologen reageren op de verkiezingspeiling: “Kris Peeters is een tweesnijdend zwaard”

Antwerpen / Turnhout / Mechelen - Volgens de peilingen van de Gazet van Antwerpen zullen de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zullen gaan tussen Groen en N-VA. Groen zag het aantal stemmers verdrievoudigen, N-VA moet incasseren. Hoe valt dat te verklaren? Politicoloog Dave Sinardet en Bart Maddens duiden de verkiezingspeilingen: “Er is sprake van een ruk naar links”

Politicoloog Dave Sinardet wijst allereerst op het relatieve van peilingen. “Er is een foutenmarge van 3,5% en je zit altijd met een aantal imperfecties, zoals bevolkingsgroepen die over- of ondervertegenwoordigd ...