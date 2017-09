Geel - Jan Thaels (43) uit Geel is dinsdag overleden in het ziekenhuis nadat hij met zware verwondingen was aangetroffen in het Stadspark. Een Poolse kameraad zou hem hebben opgetild en weer tegen de grond hebben gesmakt.

Wat er zondagvoormiddag 10 september precies is gebeurd aan een zitbank voor het Stadspark in de Stationsstraat in Geel is nog altijd een raadsel. Wat met zekerheid vaststaat, is dat Jan Thaels en de ...