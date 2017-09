Geel - Twee negentienjarige mannen uit Geel zitten in de cel voor een moordpoging op een 43-jarige man uit Geel. “Enkele centimeters hebben beslist over leven en dood”, zegt slachtoffer Henny Pinas. “Ik heb geen idee wat de daders heeft bezield.”

De zware schermutseling deed zich voor in de nacht van 23 op 24 september aan een appartementsgebouw in Drijhoek in Geel. Henny Pinas was door het 17-jarig liefje van D.L. (19) in het holst van de nacht ...