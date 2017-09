Geel -

Bij een overlastcontrole in het stadspark in de Stationsstraat-Lebonstraat hield de politie één persoon administratief aan voor verstoring van de openbare orde. Hij is ter ontnuchtering in de cel opgesloten. De inspecteurs troffen ook een twintiger uit Gambia aan die illegaal in ons land verblijft. Hij is overgebracht naar een illegalencentrum met het oog op repatriëring.