Polen steken identiteitskaart in smartphone

Poolse burgers die dat willen, zullen zich vanaf volgend jaar kunnen identificeren met hun smartphone. Dat heeft minister voor Digitalisering Anna Strezynska vrijdag aangekondigd.

De toepassing wordt momenteel getest in vier steden. Ten laatste eind maart 2018 zou ze beschikbaar moeten zijn voor elke Pool die dat wil.

De identiteitsgegevens zullen niet op de telefoon staan, maar worden bijgehouden in de “cloud”. Ze kunnen worden opgeroepen met een unieke code die via sms wordt gestuurd, een procedé dat ook wordt gebruikt voor bijvoorbeeld bankdiensten. Volgens de minister zullen later ook rijbewijzen, studentenkaarten en gezinskaarten via smartphone kunnen worden getoond.

Gelijkaardige systemen bestaan volgens het Poolse ministerie van Digitalisering al in landen als Estland en Oostenrijk.