N-VA schiet idee voor trambus af: "Voorstel te groots en te duur"

Heist-op-den-Berg - N-VA Heist-op-den-Berg ziet het idee voor een snelle trambusverbinding tussen Heist en Mechelen niet zitten. “Een kabelbaan van de Heistse Berg tot de Mechelse Sint-Romboutstoren is realistischer”, stelt de oppositiepartij.

Volgens burgemeester Luc Vleugels (CD&V) zou een trambus tussen Heist en Mechelen de mobiliteit in de regio enorm kunnen helpen. Hij wil de inzet van zo’n voertuigen onderzoeken, al is er dan wel een aparte rijstrook op de N15 voor nodig. “Het is goed dat de burgemeester wil zoeken naar alternatieven, maar vandaag rijden er op dit traject al bussen van De Lijn”, zegt N-VA ondervoorzitter Patrick Cottenie. “De prioriteit zou eruit moeten bestaan om hen te overtuigen om de bestaande verbindingen te verbeteren qua aanbod, routes en voorrangsstroken.”

Volgens N-VA is het voorstel van de burgemeester te groots, te duur, en zou het bovendien tientallen jaren duren om het uit te voeren. “Het aanleggen van een volledig aparte trambusbaan vraagt peperdure onteigeningen. Er zijn ook te veel kruisingen om te overbruggen of te ondertunnelen”, stelt Cottenie. “Het voorstel om voor bestaande buslijnen voorrangsstroken te voorzien waar dat technisch mogelijk is, is dan weer niet nieuw. Maar het is niet realistisch om dan meteen de sprong te maken naar een soort snelle TGV-bus in een afzonderlijke bedding. Wij willen daarom vermijden dat er toch belastinggeld zou vloeien naar zinloze onderzoeken en studiebureaus. Laat ons er eerst voor zorgen dat de mensen van onze deelgemeenten met een bus in het centrum geraken.”