Drie Syriëstrijders probeerden hun homobroer om te brengen

De broers Magomed Saralapov (25), Taieb Oubahid (27) en Moustapha Oubahid (29) zouden plannen gesmeed hebben om hun eigen, minderjarige broer om te brengen omdat die homoseksueel zou zijn. Het federaal parket heeft vrijdag gevangenisstraffen van 5 jaar gevorderd tegen de drie Vilvoordse Syrië-strijders.

De drie zitten al sinds 2014 in Syrië, waar ze zich bij IS hebben aangesloten en vanuit het conflictgebied dreigementen zouden geuit hebben tegenover het Westen en tegenover bepaalde mensen in Vilvoorde.

Sharia4Belgium

Taieb Oubahid en Magomed Saralapov werden in februari 2015 door de Antwerpse correctionele rechtbank elk al tot 5 jaar cel veroordeeld op het grote Sharia4Belgium-proces. De twee waren in december 2012 al naar Syrië getrokken en hadden zich daar aangesloten bij IS. Vanuit Syrië overhaalden ze ook Moustapha Oubahid, de oudere broer van Taieb om zich bij de terreurorganisatie te voegen.

Die Moustapha Oubahid zou in maart 2014 vertrokken zijn naar Syrië. Eenmaal ter plekke sprak hij volgens het federaal parket vanop zijn Facebookprofiel dreigende taal tegenover het Westen.

Dat zou volgens hem nog heel wat afzien, klonk het. Ook de voorzitter van het jeugdhuis in Vilvoorde en de imam van de lokale moskee werden bedreigd. Met hen zou worden afgerekend.

Saralapov en de broers Oubahid zouden ook concrete plannen gesmeed hebben om een derde, minderjarige broer Oubahid naar Syrië te ontvoeren en daar om te brengen, of in België te doden, omdat de jongeman homoseksueel zou zijn.

Man onthoofd

Magomed Saralapov stond eind 2016 ook in Antwerpen terecht omdat hij in Syrië een man zou onthoofd hebben, samen met vier ander Belgische Syriëstrijders, Houssein Elouassaki, Zakaria Asbai, Nabil Azahaf, en Tarik Taketloune. Het federaal parket toonde daarover een filmpje maar de rechtbank sprak het vijftal vrij omdat de echtheid en het tijdstip van het filmpje niet vaststonden en er niemand op kon herkend worden.

Villa in de buurt van Aleppo

Volgens twee journalisten van het Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy zou Saralapov ook aanwezig geweest zijn bij de stichtingsvergadering van IS. In het voorjaar van 2013 verbleven de meeste Belgische Syriëstrijders in een villa niet ver van Aleppo, bij de plaatselijke militie Majlis Shura Al-Mujahideen. Het zou in die villa geweest zijn dat Abu Bakr Al-Baghdadi in april 2013 IS stichtte. Hij zou er een hele week overlegd hebben met kopstukken van jihadgezinde gewapende groepen.

Toen het gezelschap akkoord ging om de krachten te bundelen, zou hij opdracht gegeven hebben aan elke leider om een paar van zijn mannen binnen te roepen. Die ‘fine fleur’ van strijders mocht de nieuwe leider persoonlijk trouw komen zweren. Magomed Saralapov zou daarbij geweest zijn, net als twee andere Syriëstrijders uit Vilvoorde, Nabil Azahaf en Zakaria Asbai.