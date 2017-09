Zware stiel

Turnhout -

Politicus zijn, het is niet gemakkelijk. Je moet luisteren naar de mensen die je gekozen hebben, maar ook trouw zijn aan de beleidslijnen die het bestuur heeft uitgestippeld en aan de richtlijnen die de partij je meegeeft. Bovendien moet je consequent zijn, zodat je geloofwaardigheid niet wordt aangetast. En je moet altijd het goede voorbeeld geven, want elke misstap wordt meteen afgestraft. Je zou voor minder het noorden verliezen. Een ervaren gemeenteraadslid klaagde vorige maand de te milde aanpak van fietsers in de Turnhoutse Gasthuisstraat aan. In deze winkelwandelstraat mogen fietsers wel rijden van west naar oost, maar niet van oost naar west. Een regel waaraan veel fietsers hun laars lappen. De politie berispt, maar zwiert de vaak jonge fietsers niet op de bon. Ze kiest voor de zachte aanpak. Ten onrechte, wees het gemeenteraadslid de korpschef terecht. Wie niet horen wil, moet voelen. De regels zijn duidelijk. Alleen een boete is hier op zijn plaats. Ook bij fietsers die op de stoep rijden of hun licht niet aanzetten helpt volgens het raadslid alleen de repressieve aanpak.