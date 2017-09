Waarom we Leonardo DiCaprio binnenkort érg veel op het scherm zullen zien

Verkeert Leonardo DiCaprio in financiële moeilijkheden of wil de topacteur absoluut weten hoe een burn-out voelt? Feit is dat Hollywoods lieveling de jongste tijd met zoveel projecten in verband wordt gebracht dat hij dubbelgangers zal moeten inzetten. Vakblad Variety maakte een optelsommetje en komt aan negen projecten, waarvan er sommigen misschien wel nooit het bioscooplicht zullen zien.

Min of meer zeker is, aldus de website Deadline, dat DiCaprio de Renaissancekunstenaar Da Vinci gaat spelen, de man naar wie mama DiCaprio haar zoon trouwens vernoemde. De film vertrekt vanuit het boek van Walter Isaacson over de geestelijke vader van de Mona Lisa. DiCaprio zou ook de productie van de prent op zich nemen.

Leo als Teddy Roosevelt

Met zijn “vaste” regisseur Martin Scorsese zou de protagonist van “Titanic” niet minder dan driemaal in zee gaan, te weten voor een biopic over president Teddy Roosevelt (met DiCaprio als Teddy) en voor de misdaadfilms “The Black Hand” (volgens muziekblad NME “The Devil in the White City” genaamd) en “Killers of the Flower Moon”. Het is niet uitgesloten dat één of meer van die projecten schipbreuk lijden.

Leo als Elvis

Dan is er nog de biopic over de producent en ontdekker van Elvis Presley, die al een jaar in de steigers in opbouw zou staan. Die film, gebaseerd op het boek “The Man who invented rock ‘n roll”, zou DiCaprio ook al produceren. DiCaprio zou ook de hoofdrol, die van stichter Sam Phillips van Sun Records, op zich nemen. Een bijrol is voorzien voor Mick Jagger.

Spin-off van Batman

Tijd zat voor DiCaprio om ook nog een belangrijke rol te spelen in een spin-off van de Batman-saga, “The Joker”. DiCaprio is niet vies van comics, getuige de geruchten, gelanceerd door Stan Lee, dat hij de hoofdrol gaat spelen in een biopic over voormalig hoofdredacteur van Marvel Comics ... Stan Lee.

Alsof dit allemaal nog niet genoeg is zou Leo ook aan een Captain Planet-verfilming én aan een adaptatie van het boek “Truevine” werken, over twee Afro-Amerikaanse albinobroers die in 1899 werden ontvoerd om circusattracties te worden.