Turnhout - Eén Turnhoutenaar op vijf zou op Groen stemmen als we vandaag een nieuwe gemeenteraad kiezen, dat blijkt uit de verkiezingspeiling van Gazet van Antwerpen. Vooral vrouwelijke kiezers laten hun stem gelden bij Groen. N-VA verliest, maar blijft de tweede partij in de stad.

Jeff Dierckx, Groen: “Onze inzet wordt beloond, maar we blijven met onze voeten op de grond”

“Ik ben aangenaam verrast. Ik had wel een vermoeden dat Groen in de lift zit, maar dit had ik toch niet niet ...