Jongeman in gevangenis voor slagen aan broer

Arendonk - De raadkamer in Turnhout heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van een 25-jarige man uit Arendonk. Op 11 september zou hij in de ouderlijke woning slagen hebben toegebracht aan zijn broer.

De politie vond in het huis ook verboden hormonale producten en verdovende middelen. De verdachte werd toen vrijgelaten. Omdat hij zich niet aan de opgelegde voorwaarden hield, is hij woensdag opnieuw opgepakt.

In een andere zaak is de aanhouding van een 28-jarige man uit Veldhoven met een maand verlengd. Samen met een kompaan was hij aan de Lusthoven binnengedrongen in een woning en een werkhuis. Die feiten dateren van 23 september.

De daders werden betrapt door de bewoonster. De politie kon een verdachte oppakken. De buit is gerecupereerd.