Fans zwaaien olifantenstier Chang uit

Mechelen / Muizen - In de olifantentempel van Planckendael wordt er gesnotterd. Dekstier Chang heeft, met een dochter en drie zwangere vrouwen in het perk, zijn job gedaan en verhuist volgende week naar Kopenhagen, de tuin waar hij 35 jaar geleden geboren is.

Zijn verhuizing laat de fans niet onbetuigd. Zij halen herinneringen op en sommigen onder hen plannen zelfs nog een olifantenkijkdag om hem uit te zwaaien. “Hij is zo lief, zo mooi, zo zachtaardig. We gaan hem zo hard missen”, reageert opperfan Kris Lamon terwijl ze door haar duizenden foto’s scrollt.

“Maar het is nu eenmaal de natuur dat de vader niet bij zijn jongen blijft en dus moet hij gaan. Het zal even duren eer ik over zijn vertrek heen ben, maar kijk tegelijkertijd al met veel plezier vooruit, naar de geboorte van drie kalfjes begin volgend jaar!”

Dan zouden Kai-Mook, May Tagu en Khaing Phyo Phyo moeten bevallen, de papa is telkens Chang.